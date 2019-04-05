Команда МГУ второй год подряд победила на самом престижном турнире по программированию

Команда МГУ им. Ломоносова второй год подряд одержала победу на Международной студенческой олимпиаде по программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC), которая прошла в португальском Порту.

«Четвертого апреля команда студентов из МГУ «Red Panda» победила в международной олимпиаде по программированию ACM ICPC 2019. Эта олимпиада считается самым престижным соревнованием по программированию среди студентов в мире. Команда из МГУ стала ее победителем второй раз подряд в том же составе», – сообщили в пресс-службе вуза, передает ТАСС.

В состав команды «Red Panda» вошли студент четвертого курса Михаил Ипатов и третьекурсники Григорий Резников и Владислав Макеев. Подготовкой команды занимались заведующая кафедрой информатики школы-интерната для одаренных детей имени Колмогорова Елена Андреева. На чемпионате ребятам удалось за пять часов решить 10 задач из 11.

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий поздравил студентов с победой. «От себя лично и всего коллектива Московского университета поздравляю вас с очередным триумфом в самом престижном студенческом соревновании по программированию. Вы дважды доказали, что лучше вас с задачами по программированию не справляется никто. Мы искренне гордимся вами и желаем во всем быть первыми и дальше», – заявил Садовничий.

Второе место на олимпиаде досталось команде Массачусетского технологического университета, третье – Токийского университета, четвертое – Варшавского университета.

ICPC – старейшее, крупнейшее и самое престижное в мире соревнование по спортивному программированию, которое проводится с 1977 года. В сезоне 2017-2018 годов в очных этапах турнира (включая региональные отборочные туры) соревновались порядка 50 тыс. лучших студентов-программистов более чем из 3 тыс. университетов 111 стран. В финал чемпионата попадают команды, прошедшие многоступенчатый отбор на региональных этапах.

Правила просты: в распоряжении команды из трех человек не старше 25 лет – один компьютер и пять часов на то, чтобы решить как можно больше задач по программированию. Выигрывают студенты, которые верно решили наибольшее количество заданий и показали лучшее время. Обычный сезон ICPC для студенческой команды состоит из четырех туров – квалификационных раундов, субрегионального, регионального и финала.