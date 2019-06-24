Приморские школьники взяли серебро на мировом первенстве подводных роботов

Команда школьников Центра развития робототехники из Владивостока завоевала серебро на Международных соревнованиях по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам International MATE ROV Competition в Кингспорте (США).

«Ребята разработали нового робота, которого назвали «Матрешка», так как на самом деле в этом году пришлось разрабатывать два робота: большого и маленького. Маленький аппарат должен выходить из большого и обследовать трубу. В финальном заплыве команда показала отличный результат и по сумме баллов оказалась на втором месте, уступив только команде из Калифорнии», – рассказали в Центре развития робототехники, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в этот раз работы были посвящены подводному ремонту дамбы, восстановлению среды обитания рыб и подводной археологии. Всего в соревнованиях приняло участие 70 команд из 19 стран. В состав команды из Владивостока вошли 10 учеников 9-11 классов, которые победили на Всероссийских отборочных соревнованиях во Владивостоке в мае.

Кроме того, российские школьники победили в номинации «За образцовую технику безопасности» от одного из спонсоров соревнований.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали семь золотых медалей на Азиатско-Тихоокеанской онлайн-олимпиаде по информатике.