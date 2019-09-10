РПЦ призвала россиян не уподобляться бездетным европейцам

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) призвал россиян не превращаться в европейцев, у которых 11 глав государств вообще не имеют детей.

«Здесь звучала цифра один миллион [абортов]. Она не миллион. Главный педиатр страны говорит, что это пять миллионов. Если десять лет мы бы не убивали людей, у нас уже на 10 миллионов было бы больше», – передает «Интерфакс» слова Смирнова.

Чтобы исправить ситуацию с демографией, протоиерей предложил «выкинуть с телевидения» рассказывающих о своих абортах артисток и не пропагандировать «фашизм садистский».

«Они ради участия в фильмах убили трех людей, и еще этим хвалятся, или ради участия в каких-то балетах их прикончили! (...) Я бы их изгнал для начала», – заявил Смирнов, отметив, что «чтобы вырастить что-то в огороде, надо хотя бы убрать сорняки».

Напомним, ранее во вторник Смирнов назвал теорию Чарльза Дарвина «совершенно ненаучной», отметив, что она «абсолютно не подтвердилась».