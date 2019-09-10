Гендиректор «Дождя» рассказала о темах допроса в СК

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева рассказала, на какие темы был допрос в Следственном комитете (СК), куда ее вызвали утром во вторник.

Синдеева сообщила в Twitter, что «допрос закончился».

«Были вопросы про освещение московских событий 27 июля и об источниках финансирования телеканала», – рассказала она.

Ранее стало известно, Синдееву вызвали на допрос в СК в качестве свидетеля.