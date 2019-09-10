Гендиректора «Дождя» вызвали в СК

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева заявила, что Следственный комитет (СК) вызвал ее на допрос.

Синдеева сообщила в Twitter, что получила на электронную почту повестку на допрос к старшему следователю по особо важным делам при председателе СК генералу-майору Рустаму Габдулину для допроса в качестве свидетеля.

Получили сегодня на почту web@tvrain.ru с электронного адреса komitet.sledstvennyy@inbox.ru такое письмо: pic.twitter.com/j4kTUXss35 — Наталья Синдеева (@Sindeeva) 9 сентября 2019 г.

Гендиректор «Дождя» позвонила по телефону, указанному в повестке, но никто не взял трубку, из-за чего она усомнилась в подлинности письма.

Затем она сообщила: «Повестка не фейк. В 10.00 иду на допрос».

В рамках какого дела пройдет допрос, не уточняется.