Детский омбудсмен выступила за введение Дня отца в России

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова назвала важным введение Дня отца в России для укрепления семейных ценностей.

«У нас сегодня есть День ребенка, День защиты детей, мы его празднуем, День матери, День семьи, День верности и все традиционные праздники, которые отмечаются, в той или иной части связаны с семьей. Но вот Дня отца у нас как-то не случилось на федеральном уровне... Поэтому, я думаю, и здесь мы тоже найдем возможность и предмет для объединения наших усилий», – передает РИА «Новости» слова Кузнецовой.

Она добавила, что последние 20 лет достаточно интенсивно внедряются различного рода реформы, льготы, услуги и пособия для поддержки семей. «Но государство говорит о семейных ценностях именно на этом языке – языке льгот, услуг и так далее», – сказала омбудсмен.

«Недостаточность нашего диалога еще выражается в том, что религия говорит на духовном языке, но слышат этот язык только те, кто изначально уже настроен на эти религиозные ценности. Для кого церковь, вера, представители религии являются авторитетом», – сказала Кузнецова.

Она добавила, что поэтому очень важно, чтобы в этом вопросе возник крепкий и настоящий диалог.

Напомним, в августе детский омбудсмен предложила меры по профилактике выпадения детей из окон.

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