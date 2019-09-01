При крушении самолета на курорте на Филиппинах погибли семь человек

Как минимум семь человек погибли в результате крушения самолета в курортной зоне города Пансол на Филиппинах, сообщает CNN Philippines.

Крушение воздушного судна произошло в провинции Лагуна. На самолете были шесть пассажиров и два пилота. Крушение произошло около 15.00 по местному времени (10.00 мск), передает РИА «Новости».

«Самолет пытался набрать высоту, но начали падать обломки, затем он пропал в облаках... потом он резко начал падать и взорвался», – рассказал очевидец.

Как минимум трое из погибших – члены медицинской команды, находившиеся на борту самолета.

Philippine Star сообщает, что при крушении самолета пострадали три здания.

Поисково-спасательная операция продолжается.