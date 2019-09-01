Житель Саратова признался в убийстве двухмесячной дочери

Мужчина, подозреваемый в убийстве своей двухмесячной дочери в Саратове, признал вину, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

«Отцу предъявлено обвинение, вину он признал», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Следствие направило суду ходатайство об аресте подозреваемого.

Напомним, днем 31 августа мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом. Мужчина ударил девочку с врожденной патологией ножом в шею. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего.

Еще один громкий случай убийства ребенка произошел в Башкирии, где мать, по данным следствия, задушила своего годовалого сына и закопала тело, обернутое в одеяльце.