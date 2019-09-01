У президента ФРГ снова возникли проблемы с самолетом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу вынужден был вылететь в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с небольшим опозданием в связи с неисправностью правительственного самолета Airbus A321, сообщил немецкий телеканал n-tv.

Ему пришлось лететь в польский Лодзь на небольшом запасном лайнере A319, передает РИА «Новости».

У первых лиц Германии регулярно возникают проблемы с правительственными самолетами. Так, в августе главе МИД ФРГ Хайко Маасу пришлось сменить самолет на пути в Москву и в Нью-Йорк из-за неисправности.

Проблемы с самолетами возникали также у канцлера Германии Ангелы Меркель, лайнер которой в ноябре прошлого года испытал проблемы уже в полете и вынужден был вернуться.