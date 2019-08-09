Эксперт развенчал миф о «свободе собраний» на Западе

По состоянию на март этого года во Франции было задержано 8700 «желтых жилетов», а участник протестов в 2011 году в Риме на пять лет отправился в тюрьму за сопротивление полиции, напомнил примеры «свободы собраний» на Западе председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Завтра нам обещаны митинги по всей стране. Снова будет очень много пафосных слов про «кровавый режим», про «свободу слова и собраний» на Западе и так далее. Мне все это одновременно и странно, и смешно – потому что уже много месяцев аналитики нашего Фонда защиты национальных ценностей работают над объемным докладом о том, как на самом деле подавляют массовые протесты в странах прогрессивной демократии», – приводит его слова РАПСИ.

«Привести примеры? На март 2019 года во Франции было задержано 8700 «желтых жилетов». В ходе подавления движения Occupy Wall Street американская полиция к 2016 году задержала 7775 протестующих. Девять участников протестов против саммита G8 в Генуе в 2001 году получили сроки от 6 до 11 лет. Всего в тюрьму отправились 24 человека, минимальный срок составил пять месяцев», – перечислил эксперт.

Также, по его информации, Джузеппе Чурлео – участник протестов 15 октября 2011 года в Риме, организованных итальянскими сторонниками движения «Захвати Уолл-стрит», – на пять лет отправился в тюрьму за сопротивление полиции.

«В апреле 2008 года каталонского сепаратиста Францеска Аргеми-и-Эглада отправили в тюрьму на два с половиной года за то, что во время митинга он сорвал и сжег флаг Испании. В августе 2017 года 21-летнего голландца в Германии приговорили к двум с половиной годам тюрьмы за участие в беспорядках в Гамбурге на саммите G20. Основанием стало то, что молодой человек бросил бутылку в полицейского. Во Франции в апреле 2019 года размер наказания за сокрытие лица на публичном мероприятии был увеличен до одного года лишения свободы и штрафа в размере 15 тыс. евро», – рассказывает Малькевич.

Кроме того, продолжает он, в Италии с 13 августа размер штрафа для участников массовых мероприятий, скрывающих свое лицо, поднят до уровня 2-6 тыс. евро. За использование в ходе демонстраций общественно опасным способом пиротехники, дымовых шашек и средств распыления газа, а также предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия (трости, палки и т. д.), виновных ждет наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до четырех лет.

«В штате Индиана с мая 2019 года за проникновение протестующих на территорию газо- и нефтепроводов, электростанций и железнодорожных объектов они наказываются лишением свободы на срок до двух с половиной лет. Повреждение объекта инфраструктуры влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – говорит Малькевич, уточняя, что этим списком примеры «свободы собраний» за рубежом не ограничиваются.

Ранее в пятницу московская полиция предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в столице.