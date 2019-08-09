Площадь лесных пожаров в России снизилась на 1,2 млн га

В МЧС России сообщили, что площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась более, чем на 1,2 млн гектаров.

«К данному моменту в трех субъектах СФО и ДФО ликвидировано 355 пожаров на площади более 1,2 млн гектаров», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Там добавили, площадь активного горения с 30 июля по 9 августа уменьшилась до 96 тыс. гектаров.

В МЧС также сообщили о сокращении числа населенных пунктов в зоне задымления.

«Значительно сокращена зона задымления. Количество населенных пунктов, попадающих в данную зону, с 30 июля снизилось в 4,5 раза. Превышение ПДК на задымленных территориях не зарегистрировано», – передает ТАСС сообщение МЧС.

30 июля в зоне задымления находились 800 населенных пунктов.

Напомним, в четверг сообщалось, что команда студентов-спасателей Всероссийского студенческого корпуса спасателей отправляется в Красноярский край для тушения пожаров и помощи жителям. Для содействия в ликвидации ЧС в регион приедут 100 добровольцев.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как государство борется с пожарами на Дальнем Востоке.

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