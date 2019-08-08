На тушение пожаров в Красноярском крае отправились студенты-спасатели

Команда студентов-спасателей Всероссийского студенческого корпуса спасателей отправляется в Красноярский край для тушения пожаров и помощи жителям. Для содействия в ликвидации ЧС в регион приедут 100 добровольцев.

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей отправляются в Абанский, Богучанский, Нижнеингашский, Эвенкийский и Кежемский районы Красноярского края для содействия в ликвидации крупных лесных пожаров в регионе и уже 10 августа прибудут к месту ЧС, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В сводный отряд входят как аттестованные спасатели, так и специально подготовленные добровольцы – для части из них эта командировка уже третья с начала лета: студенты-спасатели помогали жителям Забайкалья, пострадавшим от степных пожаров, буквально несколько дней назад в свои регионы вернулись ребята, восстанавливающие хозяйство, разоренное наводнением в Иркутской области.

Под руководством профессиональных спасателей МЧС России добровольцы возьмут на себя противопожарную опашку, прокопку траншей, распил деревьев и кустарника, проливку низовых пожаров, разбор завалов. Конечно, отдельной важнейшей задачей станет адресная помощь жителям задымленных поселков, если такая потребуется.

«Каждый из этой группы прошел специальную подготовку на базе Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки добровольных студенческих спасательных формирований в РТУ МИРЭА и обладает всеми необходимыми навыками для такой работы. В сводный отряд вошли студенты-спасатели из Кемеровской, Свердловской, Омской, Ульяновской областей, Красноярского края, Республик Марий Эл и Удмуртии, которые не смогли остаться в стороне и мгновенно мобилизовались. Команда оснащена всем необходимым: экипировкой, средствами защиты, мы везем с собой автомобильную технику и специальное пожарно-спасательное оборудование. Конечно, это серьезная ситуация не только для местных жителей, но и для всей страны в целом. Поэтому теперь мы едем в Сибирь, туда, где пригодится наша помощь!» – говорит руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как государство борется с пожарами на Дальнем Востоке.