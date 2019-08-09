Экс-жена Потанина подала рекордный иск к миллиардеру

Бывшая жена российского миллиардера Владимира Потанина Наталия обратилась в Высокий суд Лондона с иском о разделе имущества.

Потанина хочет получить от бывшего мужа 6,3 млрд долларов. Новый процесс может стать самым дорогим разделом имущества в Великобритании передают «Ведомости» со ссылкой на The Daily Telegraph.

Отмечается, что Потанина наняла королевского адвоката Чарльза Ховарда представлять свои интересы. В свою очередь Потанин обратился к адвокату Фионе Шаклтон, известной по прозвищу «Стальная магнолия», ее считают одним из лучших адвокатов по бракоразводным процессам в Великобритании. Ранее ей доводилось представлять интересы Пола Маккартни и принца Уэльского.

Ранее Потанин попал в список из 10 самых экстравагантных покупок олигархов, составленный журналом Forbes. В 2013 году он купил за 95 тыс. долларов трюфельный гриб весом 1,8 килограмма. Состояние Потанина оценивается в 18,1 млрд долларов, бизнесмен занимает шестое место в рейтинге российских миллиардеров.

Напомним, Потанины поженились в 1983 году, в 2013 году бизнесмен подал на развод, хотя брак фактически распался еще в 2007 году. Экс-супруга бизнесмена подала иск к миллиардеру на 849,2 млрд рублей, требуя признать общими акции ряда компаний и права к трастовым собственникам компаний, но суд отказал.