Названы самые экстравагантные покупки российских олигархов

В Сети появился перечень самых вызывающих приобретений российских миллиардеров.

Список из 10 самых экстравагантных покупок олигархов был составлен журналом Forbes.

Сообщается, что второй среди богатейших людей России – председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин – приобрел в 2005 году замок Aberuchill Castle XVII века на севере Шотландии, заплатив за него 12 млн долларов. Aberuchill Castle заинтересовал миллиардера не роскошью, а обширными охотничьими угодьями площадью 1,3 тыс. гектар, отмечается в сообщении.

Бизнесмен Олег Бойко, владеющий холдингом Finstar, отдал несколько миллионов долларов на съемку фильма «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», став крупным частным инвестором картины.

Пятый номер российского Forbes Геннадий Тимченко, владеющей долей в Volga Group, потратил от 120 до 170 млн долларов на покупку собственной винодельни – «Усадьба Дивноморское». Она располагается в одноименном поселке под Геленджиком. Виноградники размещены на площади в 47 гектар практически на берегу Черного моря, а производят на винодельне напитки исключительно из премиальных сортов, говорится в сообщении.

Попал в список также глава «Интерроса» Владимир Потанин, который в 2013 году купил за 95 тыс. долларов трюфельный гриб весом 1,8 килограмма. Покупка была сделана олигархом в нью-йоркском ресторане Nello на Мэдисон-авеню.

Среди самых необычных приобретений оказались два острова в Ионическом море у западного побережья Греции, купленные Дмитрием Рыболовлевым своей дочери Екатерине. По информации журнала, миллиардер заплатил за острова 100 млн долларов. Также в перечне оказался совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, который в 2017 году приобрел устрично-мидиевую ферму «Южная цитадель» под Геленджиком. Как отмечается в публикации, в распоряжении аквафермы права пользования на 25 лет четырьмя участками акватории Черного моря общей площадью порядка 1 тыс. гектар.

В апреле Forbes составил рейтинг 200 богатейших предпринимателей России. Его возглавил руководитель «Новатэка» и акционер «Сибура» Леонид Михельсон с состоянием в 24 млрд долларов.