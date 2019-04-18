Названы 200 богатейших россиян

Рейтинг 200 богатейших предпринимателей России по версии делового журнала Forbes возглавил руководитель «Новатэка» и акционер «Сибура» Леонид Михельсон с состоянием в 24 млрд долларов.

На втором месте рейтинга Forbes находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,3 млрд долларов, а на третьем – президент «Лукойла» Вагит Алекперов (20,7 млрд долларов).

На четвертом и пятом местах находятся основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и член совета директоров «Новатэка» Геннадий Тимченко с состояниями 20,5 млрд долларов и 20,1 млрд долларов соответственно.

Издание отмечает, что суммарное состояние 200 богатейших россиян составило 496 млрд долларов.