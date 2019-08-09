Переезд офиса Зеленского в новую резиденцию обойдется в 12 млн долларов

В ходе реконструкции Украинского дома, который готовят для переезда офиса президента Украины Владимира Зеленского, обнаружились трудности финансового и технического характера, заявил замглавы офиса Кирилл Тимошенко.

Украинский дом – международный конгресс-центр, расположенный на Европейской площади в Киеве. Согласно концепции, на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и около 12 млн долларов.

«У нас возникли некоторые сложности... Не только (финансовые). Там есть технические сложности по самому зданию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на LIGA.net слова Тимошенко.



При этом он отметил, что переезд офиса президента в Украинский дом не является утвержденным. По словам Тимошенко, Зеленский еще рассматривает несколько вариантов переезда, при этом офис президента намерен в будущем «разгрузить Киев от правительственного квартала», а бюджетные деньги на это тратить не будут.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский, во время первого посещения своего кабинета заявил, что кресло главы государства показалось ему неудобным. Тогда же он обратился к команде с напоминаем о своем желании переехать из здания администрации президента.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД