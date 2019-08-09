Налаживающий отношения с Китаем российский губернатор привлек внимание США

Американский журнал Foreign Policy опубликовал статью о президенте Владимире Путине и о том, как губернаторы будут определять будущее России. В публикации упоминается глава Амурской области Василий Орлов.

Автор статьи считает, что «изучение назначения региональных губернаторов и их экспертных знаний может дать наблюдателям более глубокое представление об экономических и политических траекториях России». Уточняется, что, хотя «власть в России жестко централизована», но президент «не контролирует мелочи российской внутренней политики».

Среди прочего, в статье говорится, что в последние несколько лет Кремль обращает свое внимание «на давно забытый дальневосточный регион России, который, по его мнению, обладает огромным инвестиционным потенциалом», пишет Amur Info.

В публикации упоминается губернатор Амурской области Василий Орлов. Издание напоминает, что он возглавил регион в мае 2018 года. «Он обладает разнообразными профессиональными качествами. У Орлова есть опыт работы в нефтехимических компаниях, он работал в СИБУРе, конгломерате нефтехимической промышленности, но первоначально он был переводчиком китайского и английского языков. Это особенно важно, учитывая попытки России привлечь инвестиции из Китая и близость Китая к Амурской области», – пишет автор статьи.

«Знание Орлова о стране может быть очень полезным для привлечения китайских инвестиций и завоевания доверия иностранных инвесторов. Примечательно, что одной из первых вещей, которые Орлов сделал в рамках своего губернаторства, было возрождение давних, но неполных планов строительства моста между российским городом Благовещенск и китайским городом Хэйхэ, который планируется завершить в 2020 году. Совсем недавно, в конце июня, Орлов выступил с речью на китайском языке на фестивале в своем регионе, который был призван пропагандировать русско-китайскую культуру», – говорится в статье.

Кроме Орлова, Foreign Policy упоминает министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова. «Козлов молод для российского политика – ему всего 38 лет, и он очень хорошо разбирается в добыче и переработке угля, поработав в «Русском угле». Это назначение предполагает нечто важное в планах России по добывающей промышленности. (…) Назначение министра по Дальнему Востоку с таким техническим опытом, похоже, свидетельствует о том, что Кремль работает над созданием региональных администраций, которые могут реально реализовать стратегию Москвы на будущее, а не просто назначать сторонников Кремля. Учитывая, что региональные руководители несут ответственность за экономическое развитие своих регионов, в том числе за привлечение бизнеса и инвестиций, назначение министров со знаниями и связями в этих отраслях имеет смысл», – пишет автор.

Также издание пишет о губернаторе Магаданской области Сергее Носове. Указано, что он очень хорошо разбирается в металлургии благодаря тому, что он работал в промышленных регионах, таких как Нижний Тагил, в качестве главы металлургического завода. А так как Магаданская область богата природными ресурсами, в частности золотом, серебром и другими драгоценными металлами, «носовское понимание металлургии было бы особенно важно для развития этого малонаселенного горнодобывающего региона».

Автор полагает, что роль губернаторов в России заключается в том, чтобы осуществлять политику Москвы, а «не взращивать собственные политические чаяния». Вместе с тем некоторые из этих изменений в региональном руководстве могут отражать стратегию Кремля в отношении инвестиционного климата России, что, в свою очередь, определяет ее будущую внешнюю политику, констатирует издание.

«Если посмотреть на российский Дальний Восток, то представляется, что Кремль из-за экономической необходимости, а не из-за динамики политической власти меняет свой подход к региональному руководству. Вместо того чтобы назначать бывших сотрудников разведки или военных в администрацию, необходимо развивать Дальний Восток и стимулировать спрос на технократов, обладающих промышленными знаниями о том, как работает развитие», – подытоживает автор.