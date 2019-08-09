Во Франции потребовали выплат по облигациям царской России

Граждане Франции присоединились к займам, выданным России для модернизации экономики в XIX веке, однако впоследствии эти долги были аннулированы советской властью. Парижу следует обратить внимание на права французских держателей облигаций, говорится в запросе депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера.

В документе, направленном министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену, депутат утверждает, что «через 100 с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег» и остаются «потерпевшими», сообщает RT.

Напомним, в 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. Французские инвесторы в течение трех последующих десятилетий вложили в них около 15 млрд франков (современные 53 млрд евро).

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров подчеркнул, что инвестиции Франции в российские предприятия в конце XIX века объяснялись не только экономическими причинами. Париж, стремясь обеспечить себе безопасность перед германской угрозой, особенно после Франко-прусской войны, пошла на беспрецедентное по тому времени сближение с Россией, сказал он.

«Поэтому в начале 90-х годов XIX века был заключен военно-политический союз, но и, поскольку российская экономика была на подъеме и требовались кредиты, было вполне разумно вкладывать в нашу страну», – объяснил эксперт.

Некоторые вкладчики из Франции получили прибыль, однако в 1918 году возглавлявший советское правительство Владимир Ленин подписал Декрет об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов царского и Временного правительств. В ответ на протесты Парижа Советская Россия выдвинула встречные претензии, потребовав оплатить ущерб, который нанесли республике французские интервенты во время Гражданской войны.

Ленин также подчеркивал, что готов выплатить долги в обмен на заключение мира и признание советской власти другими странами, но Франция такие условия не приняла и продолжила поддерживать белогвардейцев.

В 1997 году Москва и Париж все же заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи, вернув 400 млн долларов. Тем не менее, Веркамер в своем запросе утверждает, что выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг.

Федоров подчеркнул, что вопрос о выплатах России французским держателям облигацией был окончательно решен договором. «Здесь с юридической точки зрения никаких перспектив у этих людей, которые обращаются во французские органы власти, нет», – заключил эксперт.

В начале 2018 года французское министерство экономики заявляло, что Париж воздерживается от любых требований к Москве по царским займам, но не может запретить гражданам Франции выдвигать собственные требования.