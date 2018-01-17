Франция подтвердила отказ от требований к России по царским займам

Париж воздерживается от любых требований к Москве по царским займам, но не может запретить гражданам Франции выдвигать собственные требования, заявило французское министерство экономики.

Власти Франции напомнили, что данный вопрос был решен соглашением, подписанным 27 мая 1997 года. По нему обе страны «взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года», передает РИА «Новости».

Кроме того, Россия и Франция обязались не поддерживать «требования своих граждан, связанных с этими долгами».

Париж отметил, что Россия выплатила Франции 400 млн долларов. Перепись, проведенная ведомством, показала, что более 315 тыс. «держателей займов имели в своем владении около 9 млн ценных бумаг».

«Эти держатели получали выплаты», – подчеркнули французские власти, добавив, что «межгосударственные споры устранены».

При этом граждане Франции, «даже получившие компенсацию», имеют право «выставлять долговые требования», но французские власти «не связано никакими обязательствами перед этими людьми», заявило министерство.