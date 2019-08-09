Возможный визит Путина в Ольбернхау напугал Германию

Жители Германии неоднозначно отнеслись к приглашению президента России Владимира Путина мэром города Ольбернхау Хайнцем-Петером Хауштайном в Рудные горы, пишут европейские СМИ.

Как передает Freie Presse, Хауштайн неделю назад в письменной форме пригласил Путина в Германию, и, по его заверениям, эту инициативу поддержал премьер-министр Саксонии от Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер, передает RT.

Как пишет издание, Москва может принять приглашение, так как человек «из ближайшего окружения Путина» уже якобы позвонил Хауштайну и пообещал передать обращение президенту России.

Издание отмечает, что эта новость прогремела «как гром среди ясного неба» и разделила Германию на два лагеря. Одни поддерживают инициативу, утверждая, что визит поможет наладить отношения между странами, другие ее резки критикуют.

Коллеги мэра по партии, поддержали его, приветствуя «любую инициативу, которая приведет к снижению уровня напряженности в отношениях европейских стран».

Ранее немецкие СМИ уже сообщали, что Россия вооружается запрещенными ракетами и готовится к региональным войнам на территории ЕС, НАТО вынуждено действовать.

Напомним, в июле в Германии призвали дать отпор «российской агрессии».

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