Из ассортимента аптек исчезают дешевые препараты

За шесть месяцев 2019 года в России выросли продажи только дорогих лекарств, следует из результатов отчета DSM Group.

Как пишет газета «Коммерсант», за первое полугодие 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей в натуральном выражении увеличились на 7,8%, при этом продажи препаратов в ценовой категории от 150 до 500 рублей упали на 3,3%, от 50 до 150 рублей – на 3%, до 50 рублей – на 7,1%.

В исследовании указано, что спад продаж недорогих лекарств зафиксирован впервые за три года.

Эксперты издания отмечают, что падение продаж недорогих лекарств связано с вымыванием дешевых препаратов из ассортимента аптек, и прогнозируют, что в ближайшие годы структура продаж аптек и в натуральном выражении будет меняться в пользу дорогих препаратов.

Специалисты отрасли подчеркивают, что большинство аптек стараются реализовывать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые контракты с производителями, поэтому чем дороже лекарства, тем выше бонус, который получит продавец.

Для решения этой проблемы в рамках рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан готовится пакет законодательных решений, направленных на ограничение монополизма сетей, в том числе ограничение маркетинговых бонусов, порог которых пока окончательно не определен, а также наделение фармдистрибуторов правом осуществлять дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами.

Напомним, в июне Росздравнадзор проверил, как осуществляется льготное обеспечение граждан лекарствами в регионах России, и выявил в ряде субъектов грубые нарушения.