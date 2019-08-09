Из-за непогоды на Украине без света остались более 200 населенных пунктов

В результате ухудшения погодных условий в шести областях Украины один человек погиб, один пострадал и более 200 населенных пунктов оказались обесточены, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям страны.

«В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 6 областях», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там сообщили, что в Сумской области без света остались 95 населенных пунктов, Киевской – 38, Черкасской – 26, Житомирской – 21 и в Кировоградской – три.

В Ровенской области из-за порывов ветра оборвалась линия электропередач, в результате чего от поражения током погиб один человек и пострадал один ребенок.

Напомним, в июне в госслужбе Украины по ЧС сообщили, что порядка 300 населенных пунктов были обесточены в стране из-за непогоды, один человек погиб.

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