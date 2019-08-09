США и Южная Корея заключили союз «за свободу Индо-Тихоокеанского региона»

Южнаяя Корея и США продолжат обеспечивать свободу Индо-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны США Марк Эспер, находящийся в Сеуле с двухдневным визитом.

«Союз Республики Корея и США прочен и остается залогом мира и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Мы с министром национальной обороны [Южной Кореи] Чон Ген Ду подтвердили приверженность укреплению альянса в целях обеспечения свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона», – передает ТАСС слова Эспера.

По сообщениям южнокорейских СМИ, Эспер обсудит в Сеуле вопросы региональной безопасности и, возможно, вопрос об увеличении южнокорейских взносов на содержание 28-тысячного американского воинского контингента в стране.

Кроме того, будут подняты вопросы об участии Южной Кореи в международной коалиции США по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, а также будет предпринята попытка реанимировать соглашения между Сеулом и Токио об обмене разведывательной информацией по КНДР.

Ранее, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД. Страны НАТО полностью поддержали решение американских властей.

Министр обороны США Марк Эспер выступал за размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии после выхода США из ДРСМД.

Напомним, в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение и усиление Китая требует от альянса адекватного ответа.