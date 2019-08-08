Жителей Подмосковья предупредили о грозе с градом

На территории Московской области ожидаются гроза с градом и ветер с порывами до 23 метров в секунду, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве сообщили, что в ночь на пятницу, 9 августа, «с сохранением в течение дня в Московской области ожидается сильный дождь, в отдельных районах – гроза, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду», передает РИА «Новости».

Накануне в Москве и области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.