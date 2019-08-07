Минобороны сообщило о ликвидации угрозы от склада боеприпасов под Ачинском

Склад боеприпасов в Красноярском крае, где произошел пожар, больше не представляет угрозы населению, заявили в Минобороны России.

Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. Было решено эвакуировать 16,5 тыс. человек. Сообщалось о 13 пострадавших, еще один человек числился пропавшим без вести.

Следственный комитет сообщил о гибели человека во время инцидента.

Во вторник эвакуированным жителям Ачинского района края разрешили вернуться домой.