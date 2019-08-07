Военная прокуратура Украины обиделась на офис Зеленского

Главная военная прокуратура Украины заявила о недопустимости ликвидации военных прокуратур, а также о том, что подобные высказывания представителей власти основываются на поверхностных знаниях о работе ведомства.

Пресс-служба ведомства опубликовала ответ на заявление заместителя главы офиса президента Украины Руслана Рябошапки, что в существовании военной прокуратуры нет необходимости, передает РИА «Новости».

«Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-то заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком», – говорится в заявлении.

Далее в обращении приводится ряд фактов, подтверждающих эффективность работы военных прокуратур, количество сотрудников которых составляет всего 6% от общей численности прокуроров.

В ведомстве напомнили, что за время его существования к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны было привлечено 263 человека, установлено 160 мест незаконного содержания пленных.

Военные прокуроры направили в суды 1,3 тыс. дел, касающихся коррупции, была предупреждена незаконная реализация государственных предприятий на сумму 52 млн гривен (2,03 млн долларов), отметили в прокуратуре.

Ранее Рябошапка с готовностью воспринял инициативу президента страны Владимира Зеленского предложить его на должность генерального прокурора страны.

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