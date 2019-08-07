На Украине запретили называть неонацистскую организацию неонацистской

Суд Киева удовлетворил иск радикальной организации С14 против телеканала «Громадське», назвавшего ее неонацистской, сообщили в среду представители телеканала.

В телекомпании сообщили, что суд признал «порчей репутации» характеристику «неонацистская» в адрес С14, а также обязал телеканал опровергнуть эту информацию и выплатить 3,5 тыс. гривен судебного сбора.

«Конечно, мы будем обжаловать это решение во всех инстанциях, мы убеждены в своей правоте и профессионализме», – рассказала главный редактор канала Ангелина Карякина.

Она добавила, что подобную характеристику С14 присваивали ранее Reuters, The Washington Post и даже парламент Великобритании.

Напомним, 16 июля группа Bellingcat обвинила правительство Украины в финансировании неонацистов.

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