Лукашенко заявил о нежелательности распада Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду что не является сторонником распада Евросоюза.

«Я не сторонник распада ЕС. Меня не все понимают, говорят: «Они тебе столько зла принесли, и диктором считали, может, еще кто-то считает, забор выстроили, санкции вводили. Но, знаете, из этого нельзя исходить. Это плохо для наших отношений, но это – частности. ЕС – это опора планеты, вместе с США, Китаем, Индией, Россией. Это множественные опоры планеты. Если одну из них, особенно такую, как ЕС, вырвать из-под мира, мир не обрушится, но сильно зашатается, и в нашем евразийском регионе стабильности станет на порядок меньше. Поэтому я смотрю на большее в данном случае и хотел бы, чтобы ЕС сохранился», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с послом Великобритании в республике Фионной Гибб, завершающей свою работу в стране.

Он добавил также, что испытывал двойственные чувства, когда Лондон заявил о выходе из ЕС.

«Великобритания – это очень мощная страна, многое делала для ЕС, вместе с Францией, Германией и, наверное, Италией она определяла мощь ЕС. Это (выход Великобритании из ЕС – прим. ВЗГЛЯД) – огромная потеря», – подчеркнул он.

Напомним, 26 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем заявил, что Минск «ни за какие деньги» не станет рвать отношения с братской Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД