SpaceX вывела на орбиту израильский спутник

С базы ВВС США на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником AMOS-17, сообщила SpaceX.

Ракета стартовала в 2.23 мск, через полчаса спутник был выведен на околоземную орбиту, передает ТАСС.

При этом SpaceX не стала возвращать первую ступень, которая уже дважды использовалась.

Израильский AMOS-17 должен провести на орбите свыше 20 лет.

Напомним, несколько часов назад европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и вывела в космос два спутника связи.

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