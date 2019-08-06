Тяжелая ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру

Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила компания Arianespace.

Ракета успешно разместила на промежуточных орбитах два спутника связи, передает ТАСС.

Спутник Intelsat 39 станет заменой Intelsat 902. Он обеспечит широкополосный интернет и видеосигнал для Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.

EDRS-C является частью системы SpaceDataHighway, разработанной Airbus Defence and Space. Он должен будет обеспечивать оптическую передачу данных.

Сеть, которую совместно создают Европейское космическое агентство и Airbus, «позволит улучшить качество услуг по экологическому мониторингу Земли».ю Кроме того, сеть обеспечит возможность наблюдения «в случае катастроф и урегулирования кризисов».

Напомним, вывести в космос эти спутники собирались еще в июле, но после неудачного запуска ракеты Vega старт Ariane 5 перенесли.

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