США отправили в Южно-Китайское море «миссию доброй воли» во главе с авианосцем

Авианосец «Рональд Рейган» ВМС США направлен в Манилу через акваторию Южно-Китайского моря с миссией доброй воли – для помощи в диалоге между странами региона, пишет американское издание The Hill.

«Кредо этого авианосца – мир посредством силы», – передает «Интерфакс» слова командующего авианосными силами Карла Томаса.

Томас заявил, что американское военное присутствие нужно в Южно-Китайском море для налаживания диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем.

В июне авиносец «Рональд Рейган» принял участие в учениях в Южно-Китайском море вместе с вертолетоносцем японских сил самообороны «Идзумо».