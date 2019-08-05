«Открытие» опровергло утечку базы данных клиентов

Банк «Открытие» назвал не соответствующей действительности данные об утечке клиентской базы Бинбанка, присоединенного к кредитной организации в начале этого года.

«Эта информация не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета «Коммерсант», имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка», – передает ТАСС сообщение пресс-службы банка «Открытие».

Тем временем Роскомнадзор направил письмо в банк «Открытие» в связи с возможным неправомерным распространением персональных данных клиентов Бинбанка.



«В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (ФИО, паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, ранее в понедельник газета «Коммерсант» сообщила, что в Сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к «Открытию».