Западу припомнили поддержку изгнания сербов из Хорватии

Запад активно поддерживал хорватскую военную операцию «Буря» 1995 года по насильственному изгнанию сотен тысяч сербов и уничтожению Республики Сербская Краина, заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

В воскресение вечером на поле перед средневековым монастырем Крушедол в 70 километрах на север от Белграда состоялось главное памятное мероприятие в честь жертв хорватской операции.

«Они (хорватские военные – прим. ВЗГЛЯД) были поддержаны и простимулированы, им дали логистическую и другие виды помощи западные силы. Прежде всего – США, Великобритания, Германия», – приводит РИА «Новости» слова Додика.

Он подчеркнул, что без поддержки Запада такая страшная операция по изгнанию 250 тыс. сербов не могла бы осуществиться. «Если бы им не помогали их менторы, который здесь тренировались…» – сказал Додик.

Член президиума БиГ указал, что в ходе Второй мировой войны на той же территории местные сербы, включая стариков, женщин и детей, подверглись жесточайшим преступлениям со стороны нацистского Независимого государства Хорватия в рамках «вековой цели по этнической чистке Хорватии».

Операция «Буря» проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) – территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил. Было изгнано более 200 тыс. и убито около 2 тыс. сербов.

В Хорватии годовщина отмечается как национальный праздник, а в Сербии и Республике Сербской – как день памяти и скорби.