Западу припомнили поддержку изгнания сербов из Хорватии

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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники, и какие задачи они решают? Подробности...
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Бойню в Техасе спровоцировала теория «Великой замены»

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человекФото: IVAN PIERRE AGUIRRE/EPA/ТАСС
В Техасе на границе с Мексикой, в торговом центре городка Эль-Пасо, произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек. Полиции не составило труда задержать стрелка, который объяснил свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев». В своем манифесте убийца упомянул о мартовском теракте в Крайстчерче. Эксперты отмечают: бойни в Техасе и Новой Зеландии имеют общие социально-экономические корни. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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В Прибалтике начинают вспоминать о правах русских

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Со сменой руководства в Латвии, Литве и Эстонии снова вспомнили, что русские тоже имеют право на сохранение своей культуры и языка. Правда, полного восстановления прав русских в Риге, Вильнюсе и Таллине пока не обещают. Подробности...

Типичный провокатор из «приличных людей»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда? Подробности...
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Постоянное дежавю протеста

Максим Соколов, публицист
Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
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    Какие владения есть у России за рубежом

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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

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              Западу припомнили поддержку изгнания сербов из Хорватии

              5 августа 2019, 09:15

              Текст: Ольга Никитина

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              Запад активно поддерживал хорватскую военную операцию «Буря» 1995 года по насильственному изгнанию сотен тысяч сербов и уничтожению Республики Сербская Краина, заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

              В воскресение вечером на поле перед средневековым монастырем Крушедол в 70 километрах на север от Белграда состоялось главное памятное мероприятие в честь жертв хорватской операции.

              «Они (хорватские военные – прим. ВЗГЛЯД) были поддержаны и простимулированы, им дали логистическую и другие виды помощи западные силы. Прежде всего – США, Великобритания, Германия», – приводит РИА «Новости» слова Додика.

              Он подчеркнул, что без поддержки Запада такая страшная операция по изгнанию 250 тыс. сербов не могла бы осуществиться. «Если бы им не помогали их менторы, который здесь тренировались…» – сказал Додик.

              Член президиума БиГ указал, что в ходе Второй мировой войны на той же территории местные сербы, включая стариков, женщин и детей, подверглись жесточайшим преступлениям со стороны нацистского Независимого государства Хорватия в рамках «вековой цели по этнической чистке Хорватии».

              Операция «Буря» проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) – территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил. Было изгнано более 200 тыс. и убито около 2 тыс. сербов.

              В Хорватии годовщина отмечается как национальный праздник, а в Сербии и Республике Сербской – как день памяти и скорби.

               


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