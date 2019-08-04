Движение по трассе М-10 перекрыто из-за крупной аварии

В результате дорожно-транспортного происшествия в Новгородской области пострадали семь человек, включая двоих детей. Движение по трассе М-10 около деревни Трегубово полностью перекрыто, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе 563 километра трассы. Столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля, передает ТАСС.

Причины ДТП устанавливаются.

В апреле при выезде на трассу М-10 из Торжка в Тверской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, погиб один человек, 11 пострадали.