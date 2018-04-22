Под Тверью перевернулся пассажирский автобус, есть жертвы и пострадавшие

В ДТП с пассажирским автобусом, опрокинувшимся при выезде из Торжска Тверской области, погиб один человек, 11 пострадали, сообщили в экстренных службах.

«При выезде на трассу М-10 из Торжка опрокинулся автобус. Один из пассажиров погиб, еще 11 пострадали», – передает слова источника ТАСС.

В МЧС подтвердили факт аварии с участием автобуса. В нем ехали 30 человек.