Навальный признался в нежелании приходить на несанкционированную акцию оппозиции

Блогер Алексей Навальный рассказал, почему не пришел на несанкционированную акцию оппозиции в центре Москвы, которая состоялась в эти выходные в центре столицы.

Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросом в Twitter, почему Навальный «не дошел до «прогулки». «Ножки после бега болят?» – спросил он. По мнению Соловьева, Навальный «выгоден власти», так как «прекрасно сливает протест».

В ответ Навальный заявил, что на акцию «даже и не ходил». «Меня бы там арестовали на 30 суток, а у меня последняя неделя перед «Умным голосованием», – написал он.

Это признание вызвало неоднозначную реакцию – в комментариях блогеру указали, что такая позиция расходится с его прежними призывами. «Главный революционер не явился на революцию», – подытожил один из комментаторов.

Напомним, в субботу в центре Москвы состоялась очередная несогласованная акция оппозиции. Как рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев, который лично следит за ходом «прогулки по бульварам», на ней было «довольно много маргинальных личностей» и значительное количество прессы, в том числе иностранной.



Эксперт отметил, что на акцию вышла соратница Навального Любовь Соболь, которую накануне предупреждала московская прокуратура об ответственности за призывы участвовать в незаконных массовых мероприятиях. «Очевидно, Соболь рассчитывает, что ее задержат и она будет получать на этом пиар, появятся кадры западных информационных агентств, которые покажут сам факт задержания. Соболь пытается хоть как-то раскручивать себя», – считает Григорьев.