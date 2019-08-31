Пригожин назвал заявление Кикабидзе «старческим маразмом»

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова актера и певца Вахтанга Кикабидзе, который ранее заявил, что не любит политику Москвы, и «все бы разрушил», если мог.

«Я возмущен и негодую.Его высказывания оскорбляют целый народ <...> Его комментарии вызывают у меня шок. Человеку уже 80 лет. «Разрушил бы дотла». Да хрен бы ему кто дал разрушить! Он может только у себя унитаз разрушить около дома», – заявил Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Продюсер также назвал заявление Кикабидзе «старческим маразмом» и «идиотизмом высшей марки».

«Мы познакомились во время войны в Грузии. Ему Россия протянула руку. Я был его продюсером, у него жизнь наладилась, его никто не прогонял. За что он нас ненавидит?», – добавил Пригожин.

Ранее известный советский и грузинский актер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе заявил, что «любит русский народ», но не политику этой страны, которую бы «разрушил».