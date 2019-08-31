Ростуризм заявил о негативном влиянии новых правил выдачи виз в Финляндию

Замруководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев сообщил, что вступающие в силу с 1 сентября новые правила выдачи шенгенских виз в Финляндию могут негативно сказаться на турпотоке в эту страну.

«Любое усложнение визового режима сказывается на туристских потоках всегда отрицательно. Но, конечно, турист адаптируется под него. Просто Финляндия из-за близости была страной первого въезда, чтобы получить визу и поехать в другие страны. Этот интерес первого въезда частично уйдет», – сказал Корнеев, передает ТАСС.

Однако представитель туроператора «Русские экспресс» отметил, что пока изменения из-за ввода новых правил не ощутимы. «Специалисты компании полагают, что ужесточение мер повлияет на выбор страны отдыха в сторону уменьшения турпотока в Финляндию», – уточнил он.

Также агентство сообщает, что в визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге в последнюю неделю очереди занимали несколько этажей, хотя раньше все посетители размещались в одном зале на третьем этаже.

Напомним, в начале августа МИД Финляндии сообщил, что Хельсинки с 1 сентября будет требовать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все документы о поездке, как того требуют нормы Евросоюза.