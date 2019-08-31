РПЦ решила разобраться в «Супрематическом кресте» Покраса Лампаса

Русская православная церковь привлекла церковных экспертов для оценки работы «Супрематический крест» Покраса Лампаса, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он считает, что «тема неоднозначная» и в данном вопросе необходимо разобраться, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио «Вера».

Как пояснил Легойда, из того, что он «слышал – говорят, что есть такой канон, чуть ли не вселенский, на одном из Вселенских соборов был принят», согласно которому нельзя «нанести изображение креста на «попираемой» земле».

«Он (канон) действительно есть, насколько я помню», – сказал Легойда, отметив, что требуется проверка контекста специалистами.

Церковь хочет получить «некое заключение по этому поводу».

При этом Легойда отметил, что не раз видел «изображение креста в храмах на полу».

Легойда позитивно отозвался о готовности художника переделать свою работу. Представителю РПЦ «очень понравилось» заявление Лампаса о том, что «искусство не для того, чтобы сеять рознь».

Как сказал Легойда, требуется разобраться, «что имеется в виду» под «супрематическим крестом», в чем «художественная задача» работы.

Напомним, сотрудники коммунальных служб Екатеринбурга повредили работу Лампаса, власти города заявили, что виновные будут наказаны, а арт-объект будет восстановлен.

Лампас отказался от визита в Екатеринбург для реставрации работы из-за протестов верующих и заявил, что готов изменить форму работы.

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