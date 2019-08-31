Moody's ухудшило рейтинг Аргентины

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Аргентины в иностранной и национальной валютах снижен, сообщило международное рейтинговое агентство Moody's.

Рейтинг снижен с B2 до Caa2. Moody's не исключает, что снижение продолжится, передает РИА «Новости».

По мнению Moody's, планы властей страны продлить срок погашения долгов приводят к опасениям инвесторов понести потери.

Напомним, S&P и Fitch также снизили рейтинги. Так, S&P заявило о преддефолтном уровне, а Fitch – об «ограниченном дефолте».

При этом аргентинские власти возлагают ответственность за проблемы в экономике на МВФ.