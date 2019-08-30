Fitch объявило в Аргентине «ограниченный дефолт»

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Аргентины в иностранной валюте понижен до уровня «RD» («ограниченный дефолт»), сообщило международное рейтинговое агентство Fitch.

До того же уровня ухудшены долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте, передает РИА «Новости».

В связи с планами властей страны «продлить срок погашения по некоторым» долгам Fitch обвинило Аргентину в нарушении суверенных обязательств.

Также понижен рейтинг выпуска необеспеченных облигаций в иностранной валюте. Этот показатель теперь находится не на «ССС», а на уровне «СС», что означает высокую вероятность дефолта по облигациям.

ЦБ Аргентины сообщил, что теперь банкам требуется разрешение регулятора на перевод прибыли из страны.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings установило суверенный рейтинг Аргентины на преддефолтном уровне «CCC-/C» c негативным прогнозом.