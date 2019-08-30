Аргентине присвоен преддефолтный рейтинг

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings установило суверенный рейтинг Аргентины на преддефолтном уровне «CCC-/C» c негативным прогнозом.

Краткосрочный рейтинг установлен на уровне «С», рейтинг по национальной шкале – «raCCC-», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на S&P Global Ratings.

Отмечается, что рейтинг «CCC» свидетельствует о трудностях эмитента (организации, которая выпускает ценные бумаги – прим. ВЗГЛЯД) с выплатами по долговым обязательствам и зависимости его возможностей от благоприятных экономических условий.

В агентстве отметили, что такой негативный прогноз означает риски для погашения долга своевременно и в полном объеме.

Ранее в Аргентине заявили, что в ухудшении экономической ситуации в стране виновен МВФ.

Напомним, 17 августа международные рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch после победы оппозиционного кандидата в президенты Аргентины Альберто Фернандеса на праймериз понизили долгосрочные кредитные рейтинг страны и до спекулятивного уровня.