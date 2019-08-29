После стрельбы в московском парке задержали пять человек

В Марьинском парке на юго-востоке Москвы произошла драка со стрельбой, по итогам которой задержали пять человек, сообщают СМИ.

В драке участвовало 10 человек. Один получил перелом носа. Именно у него было пневматическое оружие, из которого он открыл стрельбу, сообщает РЕН-ТВ.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили задержание пяти человек, однако не подтвердили информацию о стрельбе.