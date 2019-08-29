В Петербурге достроили все дома проблемного застройщика

В Санкт-Петербурге Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию жилой дом на 589 квартир, который ранее в течение продолжительного срока не могла достроить группа компаний «Город».

Дом расположен в ЖК «Прибалтийский», он стал последним объектом несостоятельной компании, который удалось достроить усилиями городских властей, передает Regnum.

В комитете по строительству Санкт-Петербурга отметили, что строительство объектов ГК «Город» началось в 2010 году, а к июню 2015 года строительство всех домов было полностью остановлено.

В декабре 2018 года петербургская активистка, бывшая дольщица ГК «Город», на пресс-конференции президента привлекла внимание Владимира Путина к ситуации с обманутыми дольщиками в Северной столице.

«Мы выполняем поручение президента, данное во время проведения прямой линии по ситуации в ГК «Город», идем в графике. Мы взяли на себя обязательство решить в этом году проблемы обманутых дольщиков на 85%. В следующем году эти вопросы будут решены полностью», – говорил в марте 2019 года врио губернатора Александр Беглов.

С учетом сдачи последнего «проблемного» дома, на сегодняшний день сданы все 13 домов на 5 тыс. 956 квартир общей площадью 281 тыс. 796 кв. метров в трех жилых комплексах, ранее входивших в ГК «Город» – «Ленинский парк», «Морская звезда» и «Прибалтийский». Общее количество обманутых дольщиков в этих ЖК составляло свыше 5 тыс. человек.

Кроме того, в квартале, где построены ЖК «Прибалтийский» и ЖК «Ленинский парк» введен в эксплуатацию детский сад на 200 мест, построенный за счет городских средств. Он откроется к 1 сентября 2019 года, а до конца года строители введут еще и школу на 1375 мест.