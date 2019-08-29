Лазерную систему посадки самолетов создали в России

Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) создал лазерную курсоглиссадную систему «Сталкер» для посадки самолетов в плохую погоду, сообщили в пресс-службе холдинга.

«При создании системы «Сталкер» мы ориентировались в первую очередь на потребности пилотов, несмотря на то, что потенциальными заказчиками являются аэропорты. При тестировании системы самым распространенным среди них был вопрос о безопасности лазера для органов зрения. Мы создали абсолютно безвредный лазер. Так, например, по сравнению с обычной лазерной указкой плотность мощности излучения маяков «Сталкера» ниже в 42 раза», – передает РИА «Новости» слова первого заместителя гендиректора холдинга Сергея Попова.

Система представляет собой комплекс из трех лазерных маяков, в каждом из которых по шесть модулей. Маяки располагаются на летном поле по обеим сторонам и в 100 метрах перед торцом взлетно-посадочной полосы. Потребность в такой системе возникает в условиях дождя, тумана и низкой облачности.

«При заходе на посадку пилот видит три лазерных луча, обозначающих направление, то есть курс посадки, и глиссадную плоскость. Для упрощения оценки собственного местоположения экипажем глиссадная плоскость отмечена двумя лучами: левый луч излучает прерывисто два раза в секунду, правый – один раз в секунду, а курс отмечен одним лучом, светящимся непрерывно», – рассказали в холдинге.

Напомним, в ноябре 2018 года во время полета до Воркуты четыре сверхзвуковых истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 приземлились в Усинске для дозаправки, однако не смогли покинуть Республику Коми из-за плохих погодных условий.