Четыре российских истребителя не могут покинуть Уcинск пятый день

После вынужденной посадки в аэропорту Усинска пятый день остаются четыре сверхзвуковых истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31.

Во время полета до Воркуты самолеты приземлились в Усинске для дозаправки, однако не смогли покинуть Республику Коми из-за плохих погодных условий. Сейчас истребители ожидают самолет технической поддержки Ан-12, пишет «Комсомольская правда».

«У них какие-то технические проблемы. Насколько я знаю, их военная часть должна привести в город технические средства. Здесь роль играют сложные метеоусловия. Нужно помнить, что для каждого воздушного судна нужна своя погода. Например, сейчас к нам летит Utair на Boeing, а Ан-12 пока не летит. Прилет Ан-12 сегодня стоит в плане. Но я не знаю, сколько времени им понадобится для того, чтобы обеспечить техническую готовность этих истребителей, чтобы они улетели», – рассказал директор усинского аэропорта Александр Туркин.

Он отметил, что содержание в аэропорту МиГ-31 имеет свои сложности. Например, истребители занимают необходимые для парковки места.

Источник «Интерфакса» отметил, что аэропорт Усинска «впервые принял подобный тип воздушных судов».