Адвокат прояснил вопрос с обменом пленными между Россией и Украиной в четверг

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной точно не состоится в четверг, заявил адвокат Валентин Рыбин.

«Не сегодня 100%», – цитирует РИА «Новости» Рыбина. Так он ответил на вопрос, может ли обмен состояться в четверг. Других деталей Рыбин не сообщил.

Ранее Рыбин сообщил, что стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. По его словам, причиной переноса обмена является то, что украинская сторона внесла в список ранее освобожденные лица.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль официально не заявлял о дате обмена заключенными между Россией и Украиной.

До этого в ряде СМИ сообщалось, что стороны планировали начать обмен 28 августа. По предварительной договоренности между Москвой и Киевом 33 гражданина России могут быть обменяны на 33 граждан Украины.

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