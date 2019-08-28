Крымчанина приговорили к 10 годам колонии за участие в добровольческом батальоне

В Крыму приговорили 22-летнего местного жителя Дилявера Гафарова к 10 годам колонии строгого режима за участие в деятельности крымско-татарского добровольного батальона в Донбассе, об этом сообщило УФСБ по Крыму.

Кировский суд признал Гафарова виновным в участии в незаконном вооруженном формировании с февраля 2016 по июль 2017 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное УФСБ.

Гафаров, по данным следствия, вел страницу батальона во «ВКонтакте», занимался строительством заграждений на российско-украинской границе, досматривал автомобили и проходил курсы огневой и рукопашной подготовки. В 2018 году он вернулся в Крым.

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