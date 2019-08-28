Экс-посол Финляндии в России рассказал о «самых хитрых и беспринципных олигархах»

Бывший посол Финляндии в Москве Рене Нюберг написал книгу «Патриархи и олигархи», в которой рассказал о России с 70-х до начала 2000-х, описав отношения советской власти и религии и тяжелый переход от госсобственности в частную.

Нюберга в 70-х отправили на стажировку в Москву, когда послом был Яакко Халлама. Из Москвы его перевели на должность вице-консула в Ленинград. Нюберг стремился понять советскую систему, основанную на «лжи и насилии», пишет Helsingin Sanomat, текст статьи которого приводит портал «ИноСМИ».

В книге, в частности, описывается, что роль православной церкви была в социалистической стране очень значимой, хотя публично утверждалось обратное – КГБ никогда не получал полный контроль над церковью, которая стала противовесом и «бросала вызов легитимности Советского Союза одним только своим существованием».

«Когда патриарха возводили в сан, он буквально «восходил на престол», – пишет Нюберг.

Также Нюберг описывает 1990-е годы и начало 2000-х. Экс-посол пишет, с крахом СССР началось перераспределение собственности, а победителями были «самые хитрые и беспринципные олигархи», перед которыми «Россия, как государство, стояла на коленях».

Нюберг пишет, что это была «крупнейшая в наше время передача госсобственности в частные руки», и денег было так много, что они уходили на Запад. В 2000-х политическая система искала новый баланс, пишет экс-посол, указывая, что президент Владимир Путин уже «начал готовить ответный удар в интересах империи».

Первым ответом Путина он называет отправку армии в Чечню, вторым – подавление политической власти олигархов.

Также он пишет, что посольство Финляндии посещали губернатор Чукотки Роман Абрамович, владелец горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов и лидер алюминиевой промышленности Олег Дерипаска, которые мечтали купить финскую металлургическую компанию «Раутаруукки» и поговорить о лесной промышленности.

Нюберг пишет, что свой след в России оставило «переименование олигархов в миллиардеров».

«Частную собственность все еще считают приватизированной государственной собственностью. Владение своей собственностью до сих пор является чем-то морально невозможным для многих россиян», – пишет экс-посол. По его словам, это касается и олигархов, собственность которых находится в зависимости от «благосклонности верховной власти». По мнению дипломата, на этом «основана государственная система современной России».