МИД обвинил США в уничтожении отношений с Россией ради предвыборной кампании

Вашингтон приносит остатки отношений с Россией в жертву предвыборным обстоятельствам, заявили в российском МИД в связи с вступлением в силу второго пакета санкций США по делу Скрипалей.

Ведомство заявило, что сожалеет в связи с введением второго пакета санкций, так как новые ограничения ухудшают возможность нормализации двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

Напомним, второй пакет американских санкций против России в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу в США в ночь на понедельник.

Госдеп ранее рассказывал о санкциях против госдолга России. Новые меры ограничат для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. Позже в США разъяснили влияние новых американских санкций на российские госкомпании.